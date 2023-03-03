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Российский пилот получил 12 лет тюрьмы: бомбил Харьковскую телебашню

Валентина РоманенкоПятница, 3 марта 2023, 10:54
фото ОГП

К 12 годам заключения приговорили российского летчика, который бомбил Харьковскую телебашню.

Источник: пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора

Дословно СБУ: "Злоумышленником является заместитель командира воинской части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа ВС РФ.

6 марта прошлого года он на российском боевом самолете пересек государственную границу Украины и совершил бомбардировку радиотелевизионной станции в Харькове.

Установлено, что для проведения воздушной атаки враг применил восемь авиационных бомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте.

Самого летчика украинские защитники сбили сразу после того как он сбросил бомбы. После катапультирования и приземления он был задержан".

Детали: На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал его виновным в нарушении законов и обычаев войны.

Фигуранту назначено наказание в виде 12 лет заключения.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших - трех обществ на общую сумму более 1,1 млн грн, отмечает ОГП.

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Темы: войнаСБУХарьковская область
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