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Украина вернула тела еще 17 павших защитников 

Елена РощинаПятница, 3 марта 2023, 11:35

3 марта Украина вернула на родину тела 17 погибших защитников, за все время полномасштабной войны с оккупированных территорий семьям передали тела 1 426 павших украинских героев.

Источник: Министерство реинтеграции 

Дословно: "При содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами сегодня удалось вернуть домой тела 17 погибших защитников Украины. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции".

Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения РФ с ВОТ удалось вернуть тела 1 426 защитников Украины их родным для достойного захоронения. 

Работает горячая линия уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших также можно лично уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можете отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

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Темы: войнажертвы
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