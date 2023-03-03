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Зеленский приехал во Львов вместе с президентом Латвии

Станислав ПогориловПятница, 3 марта 2023, 12:11
Зеленский приехал во Львов вместе с президентом Латвии
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский приехал во Львов вместе с президентом Латвии Егилсом Левитсом.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно: "Во Львове президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом и его женой Андрой Левите почтили память украинских воинов, павших во время российско-украинской войны".

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Детали: Сообщается, что главы государств и первые леди возложили цветы к могилам украинских защитников на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.

Также Зеленский посетил один из госпиталей, где лечатся раненые украинские защитники, которые воевали, в частности, на Бахмутском направлении.

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Глава государства пообщался с военными и пожелал им скорейшего выздоровления. "Спасибо вам за службу, за героическую защиту нашей родины. Желаю вам скорейшего выздоровления", - сказал он.

Зеленский вручил военнослужащим государственные награды.

Темы: ЗеленскийЛьвоввойна
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