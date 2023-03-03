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Содержание одного пленного оккупанта обходится в 10 тысяч в месяц – Минюст

Ирина БалачукПятница, 3 марта 2023, 13:15
Содержание одного пленного оккупанта обходится в 10 тысяч в месяц – Минюст
Взятые в плен российские вояки. Фото из Telegram лидера "Азова" Андрея Билецкого

Расходы на содержание одного российского военнопленного составляют около 10 тысяч гривен в месяц.

Источник: заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу

Прямая речь Высоцкой: "Если говорить о более-менее нормально просчитанной стоимости содержания пленного в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами, – эта сумма составляет около 10 тысяч гривен на одного пленного в месяц".

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Детали: Она пояснила, что когда ранее в Минюсте говорили о 3 тысячах гривен в месяц на содержание одного российского военнопленного, то речь шла только о расходах на питание и комуслуги.

По словам Высоцкой, в 2022 году не подводили итоги стоимости содержания заключенных в СИЗО, но по итогам 2021 года эта сумма составляла около 130 тысяч гривен в год. Тогда на одного удерживаемого тоже было около 11 тысяч гривен в месяц.

Темы: Минюстпленныевойна
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