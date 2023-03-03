"Хочу жить": почти 10 тысяч военных РФ попросились в плен
Пятница, 3 марта 2023, 14:40
В единый центр приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен "Хочу жить" обратились уже 9836 человек из России и временно оккупированных территорий Украины.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Детали: За шесть месяцев работы проекта, несмотря на регулярные попытки Роскомнадзора заблокировать доступ, сайт "Хочу жить" посетило более 14 млн человек, 84% которых - это посетители с территории РФ.
Кроме российских военных, на горячую линию обращаются их родственники и близкие. Часто мобилизованные россияне, прибывшие в составе оккупационной армии в Украину, не имеют доступа к интернету или связи.
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