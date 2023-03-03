На Сумщине настоятель храма УПЦ МП собирал разведданные для ФСБ – его задержали

Служба безопасности разоблачила российского агента в Сумской области – им оказался настоятель одного из храмов УПЦ МП в Шосткинском районе, который сотрудничал с российской ФСБ.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "По указанию агрессора протоиерей собирал информацию о дислокации Сил обороны на территории региона. Прежде всего он пытался обнаружить места базирования командных пунктов и складов с артиллерийским вооружением ВСУ. Для этого объезжал приграничную местность и скрыто осуществлял фото- и видеофиксацию украинских объектов".

Детали: Сообщается, что полученную информацию россияне использовали, чтобы наносить прицельные ракетные и массированные артиллерийские удары по региону, а также для осуществления диверсионных вылазок.

Также российский агент собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей.

Фото сбу

Священника задержали при попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций.

По данным следствия, протоиерея завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Брянской области в сентябре прошлого года.

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Во время обысков по адресу проживания священника и в храме правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с ФСБ и пророссийскую литературу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.