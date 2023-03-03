Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Сумщине настоятель храма УПЦ МП собирал разведданные для ФСБ – его задержали

Ирина БалачукПятница, 3 марта 2023, 13:59
На Сумщине настоятель храма УПЦ МП собирал разведданные для ФСБ – его задержали
Фото СБУ

Служба безопасности разоблачила российского агента в Сумской области – им оказался настоятель одного из храмов УПЦ МП в Шосткинском районе, который сотрудничал с российской ФСБ.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "По указанию агрессора протоиерей собирал информацию о дислокации Сил обороны на территории региона. Прежде всего он пытался обнаружить места базирования командных пунктов и складов с артиллерийским вооружением ВСУ. Для этого объезжал приграничную местность и скрыто осуществлял фото- и видеофиксацию украинских объектов".

Реклама:

Детали: Сообщается, что полученную информацию россияне использовали, чтобы наносить прицельные ракетные и массированные артиллерийские удары по региону, а также для осуществления диверсионных вылазок. 

Также российский агент собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей.  

 
Фото сбу

Священника задержали при попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций.

ВИДЕО ДНЯ

По данным следствия, протоиерея завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Брянской области в сентябре прошлого года.

Во время обысков по адресу проживания священника и в храме правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с ФСБ и пророссийскую литературу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: СБУгосизменацерковьУПЦ МП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
СБУ
СБУ атаковала аэродром в Курске 27 августа картонными дронами – источники
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: