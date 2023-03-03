Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Сумщине настоятель храма УПЦ МП собирал разведданные для ФСБ – его задержали

Ирина БалачукПятница, 3 марта 2023, 14:59
Фото СБУ

Служба безопасности разоблачила российского агента в Сумской области – им оказался настоятель одного из храмов УПЦ МП в Шосткинском районе, который сотрудничал с российской ФСБ.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "По указанию агрессора протоиерей собирал информацию о дислокации Сил обороны на территории региона. Прежде всего он пытался обнаружить места базирования командных пунктов и складов с артиллерийским вооружением ВСУ. Для этого объезжал приграничную местность и скрыто осуществлял фото- и видеофиксацию украинских объектов".

Детали: Сообщается, что полученную информацию россияне использовали, чтобы наносить прицельные ракетные и массированные артиллерийские удары по региону, а также для осуществления диверсионных вылазок. 

Также российский агент собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей.  

 
Фото сбу

Священника задержали при попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций.

По данным следствия, протоиерея завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Брянской области в сентябре прошлого года.

ВИДЕО ДНЯ

Во время обысков по адресу проживания священника и в храме правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с ФСБ и пророссийскую литературу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: СБУгосизменацерковьУПЦ МП
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Шольц: Путин должен вывести войска, это основа для переговоров

В высшем руководстве РФ назревает конфликт из-за требования штурма Угледара – Генштаб

ГУР о награде блогеру: К задачам привлекаются люди разных профессий

видео, анонсСпецподразделение Kraken показало свой стрелковый арсенал и револьверные гранатометы

фото, видеоУкраина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на Евро

видеоПригожин поразмышлял об отходе от Бахмута и падении фронта до границ России

Все новости...
СБУ
Российский пилот получил 12 лет тюрьмы: бомбил Харьковскую телебашню
В рядах СБУ разоблачили подполковника-сторонницу "русского мира"
Россияне заслали диверсанта в Ровенскую область для подрыва ключевого объекта по поставкам оружия - СБУ
Последние новости
19:12
Замгенсека НАТО: Если Молдова хочет в Европу, нужно меньше бояться России
18:53
Российский пропагандист Соловьев заявил, что попал под обстрел в Украине
18:31
Шольц: Путин должен вывести войска, это основа для переговоров
18:23
В высшем руководстве РФ назревает конфликт из-за требования штурма Угледара – Генштаб
18:14
Италия планирует создать логистический коридор для разблокирования украинского экспорта
18:09
Войска РФ наступают на пяти направлениях, на двух обороняются – сводка Генштаба
17:47
Дуда: Российская война против Украины является неоколониальной
17:20
РФ нанесла экологии Украины ущерб на 2 триллиона - Минэкологии
17:11
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в стрельбе с жертвами в Карабахе
17:05
фотоНа Харьковщине российский снаряд попал в гражданское авто, погибли супруги
Все новости...