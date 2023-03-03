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Украинские зенитчики сбили над Енакиево российский истребитель Су-34

Александр ШумилинПятница, 3 марта 2023, 14:07
Украинские зенитчики сбили над Енакиево российский истребитель Су-34

В небе над оккупированным Енакиево украинские зенитчики сбили российский истребитель Су-34.

Источник: воздушные силы ВСУ; сообщение так называемого "главы администрации города" Романа Храменкова, которого цитируют медиа боевиков; видео "РИА Новости"

Детали: Храменков написал, что "над территорией Енакиево сбит самолет".

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Украинские воздушные силы сообщили, что в районе Енакиево, около 13.30, зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Дословно: "Один из пилотов погиб, второй - готовится составить ему компанию".

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Темы: истребителивойнаРосcия
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