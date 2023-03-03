Армия пополняется на 101 гусеничный броневик за донаты – фонд Притулы

Благотворительный фонд Сергея Притулы закупил 101 гусеничный броневик благодаря взносам доноров из Украины и всего мира. 1-2 марта в Украину прибыли первые 24 бронированные машины.

Источник: пресс-релиз и пост Благотворительного фонда Сергея Притулы

Детали: Среди 101 приобретенной машины есть техника восьми моделей:

FV103 Spartan – бронетранспортер для перевозки личного состава;

Samaritan – бронированная гусеничная медицинская эвакуационная машина;

Sultan – бронированная гусеничная командная машина;

Stormer – бронированная гусеничная машина под установку зенитной системы;

Shielder – бронированная гусеничная машина для подвоза боекомплекта, личного состава установки противотанковых ракетных комплексов;

FV432 Bulldog – бронетранспортер для перевозки личного состава;

FV434 – бронированная гусеничная машина с краном для ремонта и эвакуации;

Samson – бронированная гусеничная машина для эвакуации бронетехники.

Прямая речь Притулы: "Это будет еще одна история украинского волонтерского движения, о которой можно сказать "впервые". И это сделали украинцы!

Наша армия впервые получает такую большую партию бронетехники не по линии международной помощи, а благодаря донатам сотен тысяч украинцев, украинских бизнесов, детей и неравнодушных людей из-за рубежа. Я благодарен всем за взносы! Вместе мы продолжаем подставлять плечо нашим Силам обороны на новом уровне. Непобедимы, когда объединены!".

Детали: Фонд уточнил, что техника заезжает в Украину несколькими очередями, учитывая сложность логистики.

Расходы на доставку бронемашин в Украину обеспечил логистический партнер Фонда – компания "Новая почта".

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Даты и маршруты поставок не раскрываются из соображений безопасности.

О каждом завозе Фонд Притулы будет отчитываться на своих страницах в соцсетях.

"Этот проект был ресурсозатратным, но вместе с тем – он полон побед. Закупщики нашего Фонда вместе с волонтерами в Соединенном Королевстве проделали большую работу – вместе искали технику по всей стране в лучшем состоянии. В результате на собранную сумму нам удалось найти и закупить 101 броневик для Украинской Армии. Вся партия уже оплачена и едет в Украину", – рассказала директор Благотворительного Фонда Сергея Притулы Анна Гвоздяр.

По ее словам, техника прошла обслуживание в Великобритании.

"Броневики подготовлены к установке связи и вооружения, поэтому мы сразу передаем их ВСУ", - сказала Гвоздяр.

Сразу после завоза в Украину команда Фонда передает броневики Командованию Сухопутных войск ВСУ. Военные будут заниматься распределением техники по бригадам.

Большой сбор на британские бронетранспортеры Фонд Притулы объявил 2 ноября 2022 года. За полтора суток удалось собрать 236 млн грн.

За эти средства Фонду удалось законтрактовать 101 единицу гусеничной бронетехники. "Самая большая партия бронетехники для нашего войска приобретена народом!", – похвалились в БФ.

Этому предшествовало: Гусеничные броневики Украина уже получала в качестве помощи от партнеров, и они уже есть на вооружении ВСУ. Британское правительство в июне 2022 года передало Украине 35 броневиков Spartan.

Они хорошо проявили себя во время украинского контрнаступления на Харьковщине. У них высокая проходимость в условиях бездорожья, болота или плохой погоды.