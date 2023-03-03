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Зеленский: Артиллерия и снаряды – потребность №1, чтобы остановить Россию

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 марта 2023, 15:32
Зеленский: Артиллерия и снаряды – потребность №1, чтобы остановить Россию
Президент Владимир Зеленский, ОП

Артиллерия и снаряды в большом количестве являются первоочередной потребностью Украины в войне.

Источник: Інтерфакс со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом во Львове в пятницу, пресс-служба Офиса президента

Прямая речь: "Артиллерия - это номер 1 из того, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, а также снаряды в большом количестве, чтобы остановить Россию. Не стрелять по их территории, а чтобы их выбросить с нашей".

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Детали: На вопрос, как Украине ускорить поставки оружия, Зеленский ответил: "Публично говорить о том, чего нам не хватает".

Он отметил, что государства, которые помогают Украине, также могут публично поддерживать поставки оружия. Кроме того, Зеленский заверил, что Украина вскоре получит танковую армию.

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Прямая речь: "Так или иначе, мы получим танковую армию. Абсолютно уверен в этом. Мы уже видим, как наши Вооруженные силы, наши ребята учатся. Скоро все будет. Но, в то же время, есть соответствующий дефицит. Закрывать (помощью партнеров - ред.) просто все эти дыры - постоянный дефицит - вот что может нам помочь".

 

Темы: Зеленскийпрезидентпомощь Украинеоружие
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