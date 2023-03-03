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Партнера сборной Украины по футболу обвинили в сотрудничестве с российским "Зенитом": шили им форму

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 марта 2023, 18:49
Фото: AP

Испанского производителя Joma, который является партнером сборной Украины по футболу, обвинили в сотрудничестве с российским клубом "Зенит", в украинском отделе компании призвали дождаться официальной информации.

Источник: Суспільне, Joma в Facebook

Детали: Издание сообщает, что 3 марта российский "Зенит" опубликовал фото нового комплект формы - от испанского производителя Joma, который производит форму в том числе для украинских футболистов. На спортивной форме можно разглядеть символику Joma.

 
ФК "Зєніт"

На появление формы уже отреагировал львовский клуб "Карпаты", который прекратил сотрудничество с Joma и заключил новое соглашение с Nike.

В Joma ответили, что удивлены новостью о партнерстве с "Зенитом", обратились в центральный офис по выяснению всех деталей и призвали подождать официальной информации.

Прямая речь: "Мы не менее вас удивлены и возмущены новостью о том, что Joma становится техническим спонсором одного из российских клубов. Наша компания является на 100% украинской, где работают настоящие патриоты Украины. С первых дней войны, мы поддерживаем ВСУ, закупая и передавая на фронт все необходимое для нашей победы. 

Некоторые наши сотрудники сейчас находятся в рядах ВСУ. Мы не имеем двойного взгляда на эту ситуацию и наша позиция однозначна".

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Больше деталей: Суспільне сообщает, что на сайте УАФ пока не комментировали ситуацию.

Компания является техническим партнером сборной Украины по футболу. В 2017 году УАФ подписала контракт с испанской компанией по поставкам формы. Joma до сих пор является производителем формы для сборной Украины.

Темы: спортфутбол
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