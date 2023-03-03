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США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley на $400 млн

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 19:10
США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley на $400 млн
АМЕРИКАНСКИЙ HIMARS В САУДОВСКОЙ АРАВИИ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Министерство обороны США объявило о новом пакете Украине на общую сумму 2 миллиарда долларов, который поможет усилить противовоздушную оборону.

Об этом говорится в заявлении Пентагона, пишет "Европейская правда".

В частности, Соединенные Штаты предоставляют дополнительные беспилотные летательные аппараты, оборудование для борьбы с БПЛА и средствами радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и средств высокоточной стрельбы, которые усилят способность Украины отражать российскую агрессию.

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Этот пакет помощи в сфере безопасности включает:

- Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

- Дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

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- Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

- Беспилотный авиационный комплекс CyberLux K8;

- БПЛА Switchblade 600;

- БПЛА "Altius-600";

- БПЛА Jump 20;

- Средства противодействия БПЛА и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы;

- Средства разминирования;

- оборудование для обеспечения защищенной связи;

- Финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.

Помощь предоставляется в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности Украине (USAI). В отличие от пакетов вооружений, которые берутся непосредственно из американских вооруженных запасов и могут быть быстро отправлены в Украину, пакеты USAI закупаются или заказываются в промышленности.

"Это объявление - начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины", - отметили в Пентагоне.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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