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Украина получила лишь шестую часть обещанных 155-мм снарядов - глава МИД Эстонии

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 19:55

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал немедленно ускорить поставки артиллерийских боеприпасов Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции во Львове, пишет "Европейская правда".

"Мы сегодня обсудили потребность Украины в снарядах. Мы очень благодарны всем странам, которые пообещали предоставить снаряды, но ситуация такова, что когда мы говорим о снарядах калибра 155 мм, то Украина пока получила лишь шестую часть обещанного", - сказал Рейнсалу.

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По его словам, в понедельник министры обороны стран будут обсуждать создание механизма совместных закупок для поставки 1 миллиона боеприпасов калибра 155 мм.

"И ключевым в этом является как можно более интенсивные действия", - добавил он.

Напомним, США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 400 млн долларов, в который войдут боеприпасы к HIMARS, гаубицам и Bradley и другое оборудование.

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Темы: помощь УкраинеоружиеЭстонияМИД
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