Китай все еще рассматривает возможность предоставления летальной помощи России - Белый дом

Китай все еще может пойти на эскалационный шаг и предоставить летальную военную помощь России.

Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы не считаем, что они сняли этот вопрос с рассмотрения", - сказал Кирби, отметив при этом, что администрация все еще "не считает, что они приняли решение двигаться дальше".

Кирби также сказал, что истребители F-16 не являются "ключевой частью" повестки дня встречи президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, но два лидера подробно будут говорить о том, что понадобится Украине этой весной и летом для предстоящей тяжелой борьбы.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не посылать оружие России и попросил Пекин оказать давление на Москву, чтобы она вывела свои войска из Украины.

Шольц также сказал, что пока не верит, что президент России Владимир Путин готов вести переговоры о "справедливом мире" в Украине.