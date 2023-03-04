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"Хорошо возвращаться в Украину" – президент Европарламента

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 марта 2023, 01:02
фото из twitter Роберты Метсолы

Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Украину.

Источник: Метсола в Twitter, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook

Прямая речь Метсолы: "Хорошо возвращаться в Украину.

К этим храбрым людям, которые вдохновили мир.

К героям, которые отказываются сдаваться.

К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей.

К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе".

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Детали: В своем Twitter Метсола опубликовала сообщение на двух языках – английском и украинском.

— Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023

Кроме того, Стефанчук написал в Facebook о встрече с Метсолой.

Прямая речь Стефанчука: "Сегодня был рад встрече с Президентом Европарламента Робертой Мецолой. Поблагодарил за личные усилия и лидерство в адвокации".

"Обсудил также санкции против РФ. Должны остановить все возможности обхода этих санкций!"

"Затронули предложения Китая по так называемому "мирному договору". Акцентировал, что мы имеем формулу мира, предложенную Президентом Украины Владимиром Зеленским.

И именно к поддержке этой инициативы мы призываем мир".

Темы: ЕСЕвропарламентСтефанчукУкраина
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