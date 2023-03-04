Силы обороны за сутки отбили более 150 вражеских атак – сводка

За минувшие сутки украинские защитники отбили более 150 атак врага на пяти направлениях.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили на них более 150 атак противника".

"Продолжая вооруженную агрессию, российская оккупационная армия ежедневно несет значительные потери в живой силе. Ранее мы сообщали о переполненных медицинских учреждениях временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области.

Тенденция не исчезла - недавно одна из больниц города Горловка получила указание об увеличении койко-мест для приема раненых захватчиков".

Детали: За это же время Российская Федерация нанесла 32 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

Также за прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Медведевка Черниговской области; Собки, Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариково, Ходино, Рыжовка, Атинское, Павловка и Рясное на Сумщине и районы около 10 населенных пунктов Харьковской области. Среди них - Стрелечья, Старица, Волчанск, Бударки и Амбарное.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спирное и Веселое - Донецкой.

Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. В частности, это - Двуречная, Купянск, Крохмальное Харьковской области; Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодязи, Северск, Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток окружить город Бахмут. За прошедшие сутки Силы обороны отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут и Ивановское Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Федоровка, Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Клищеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Торецк, Майорск и Северное.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа. Осуществил артиллерийские и минометные обстрелы в районах почти 30 населенных пунктов. Среди них - Веселое, Бердичи, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Богоявленка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. На отдельных участках пытается улучшить тактическое положение, создать условия для возобновления наступления. Осуществил артиллерийские обстрелы районов более 25 населенных пунктов, в частности, Времовки, Новоселки, Зеленого Поля Донецкой области и Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Волшебного и Каменского Запорожской области; Очакова на Николаевщине и Берислава, Томарино, Казацкого, Белозерки, Днепровского и Херсона. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 - по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях. Также, наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и 8 разведывательных и ударных БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, склад боеприпасов, 2 склада ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.