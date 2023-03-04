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Концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине

"Европейская правда"Суббота, 4 марта 2023, 09:06
Фото Rheinmetall

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине.

Об этом заявил руководитель компании Армин Паппергер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Завод Rheinmetall может быть построен в Украине приблизительно за 200 миллионов евро", - заявил Паппергер.

По его словам, завод мог бы производить до 400 основных боевых танков типа "Panther" в год. Переговоры с украинским правительством он назвал "многообещающими". Паппергер надеется на решение "в течение следующих двух месяцев".

"Panther" - это концепт нового танка, который концерн Rheinmetall представил летом 2022 года. Это - разработка на основе Leopard 2 и наиболее удобный для стран, которые уже имеют на вооружении "Леопарды". Украина, как известно, в последующие месяцы должна получить первые такие танки от союзников.

Руководитель Rheinmetall убежден, что завод можно защитить от российских воздушных налетов. "Защита с помощью противовоздушной обороны не будет сложной", - сказал он.

Паппергер считает, что для победы Украине нужно от 600 до 800 танков. "Даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет слишком мало", - сказал он.

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На сегодняшний день Rheinmetall выпускает около 250 танков "Мы работаем на полной скорости. Мы уже ввели в эксплуатацию более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около 100. Из 50 танков Leopard 2A4 готовы около 30. Также есть около 100 старых моделей Leopard 1, из которых мы можем восстановить 88 машин", - сказал Паппергер

Паппергер считает, что война продлится "вероятно, годами". "Западные союзники присылают туда достаточно оружия, чтобы Украина могла защитить себя, но сегодня украинцы не имеют достаточно оборудования, чтобы полностью отвоевать свою территорию", - пояснил он.

Темы: танкиГерманиявойна
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