Восемь украинских областей были под обстрелом россиян, есть убитые гражданские

Российские оккупанты за сутки обстреляли 8 украинских областей, есть убитые и более 10 раненых гражданских.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

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Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили обстрелы 6 территориальных громад области: Шалигинской, Краснопольской, Белопольской, Эсманской, Глуховской, Юнаковской. Было зафиксировано 121 прилет - из минометов, артиллерии, РСЗО, с БпЛА ВОГами, из миномета, артиллерии, РСЗО, из ПТУР. К сожалению, есть разрушения и жертвы. Шалигинская громада: в результате обстрела погиб местный житель. В населенном пункте повреждена линия электропередач.

В результате обстрела из миномета по с. Ходыно повреждены 3 жилых дома. Эсманская громада: в результате обстрела поврежден частный жилой дом. Также по территории громады враг стрелял из РСЗО - 20 прилетов и миномета - еще 20 прилетов. Краснопольская громада: вражеский БПЛА выполнил сброс 4-х боеприпасов (типа ВОГ) в разных селах громады; вражеский обстрел из ПТУР 120мм (пуск 2-х ракет). Также с территории РФ осуществлен обстрел из ПТРК. Белопольская громада: с территории рф был танковый обстрел, также зафиксированы минометные обстрелы, обстрелы из ствольной артиллерии, 8 прилетов из САУ. Юнаковская громада: зафиксирован обстрел из САУ и минометный обстрел. Глуховская громада: вчера днем россияне били из минометов - 5 прилетов.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Малиновка, Новоандреевка, Новоданиловка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Железнодорожное, Белогорье, Веснянка, Ольговское, Малая Токмачка, Волшебное, Щербаки, Каменское, Степное. Поступило 18 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Последствия уточняются.

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Днепропетровщина: ночью под артиллерийский обстрел попала Марганецкая громада. Утром - Никополь. Есть разрушения. В Никополе повреждены частное предприятие, 4 дома, оборвана линия электропередач. Изуродованы две хозяйственные постройки. Одна из них загорелась. Пожарные пожарные пожар уже потушили. Последствия атак уточняются. Территории, куда попала российская армия, обследуют спасатели. Люди не пострадали. Вчера днем более 100 снарядов враг выпустил по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО. Прилетело в Марганецкую и Мировскую громады. Без жертв, но есть разрушения. Больше всего досталось Марганецкой громаде. Там повреждено социальное учреждение, 17 частных домов, 12 хозяйственных построек, авто, газопровод и линия электропередач.

Харьковщина: сегодня утром в с. Чайковка Волчанской громады Чугуевского района 37-летний гражданский мужчина подорвался на растяжке, когда шел на реку порыбачить. В результате полученных травм погиб. Вчера на Слобожанском направлении враг обстрелял районы около 10 населенных пунктов, среди них - Стрелечья, Старица, Волчанск, Бударки и Амбарное. На Купянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. В частности, это Двуречная, Купянск, Крохмальное. Вчера днем был осуществлен обстрел пгт Двуречной Купянского района.

Также вчера - обстрел Купянска. Повреждены по меньшей мере 9 жилых домов, разрушены хозяйственные постройки, гараж. Есть попадание в кровлю котельной НКП Купянского медицинского объединения. Без пострадавших. В результате обстрела Волчанска вчера вечером поврежден частный жилой дом. Ночью в с. Берестовое Купянского района в результате вражеского обстрела ранен 52-летний гражданский мужчина

Луганщина: бесполезные наступательные действия россияне вели вблизи Кременной и Белогоровки на Купянском и Лиманском. Артиллерийские обстрелы они осуществили по Макеевке, Невском, Кременной, Диброве и Белогоровке. Чтобы ускорить обмен паспортов на российские, захватчики организовали выездные приемы документов от граждан. Ездят по населенным пунктам, ходят по дворам, проверяя наличие документов рф. Ситуация в области остается сложной.

Донетчина: в течение суток - 37 обстрелов из РСЗО "Град", артиллерии, минометов, танков, ЗРК "С-300", авиаудар (тип ракеты не установлен), Обстреляны жилые сектора населенных пунктов Дружковка, Курахово, Торецк, Часов Яр, Красногоровка, пгт Великая Новоселка, с. Северное, с. Красногоровка, с. Максимильяновка, с.Ласточкино, с. Дружба, с. Зоряное, с.Соловьево, с.Камышевка, с. Тоненькое, в г. Авдеевка россияне обстреляли жилой сектор и ЧАО "АКХЗ", автобазу, в пгт Кураховка попали неподалеку железнодорожной станции. Повреждены 14 объектов (8 жилых домов, в т.ч. 2 многоэтажки; школа, амбулатория, кафе, железнодорожный вагон, хозяйственная постройка, здание психоневрологического интерната. В Донецкой области: 2 погибших за сутки.

Николаевщина: вчера в течение дня враг наносил артиллерийские и минометные удары по акватории и побережью Очаковской громады. Днем был зафиксирован артиллерийский обстрел за пределами населенного пункта Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: оккупанты снова атакуют Херсонщину. Из-за вражеских ударов есть погибший и раненые мирные жители. Вблизи села Томарино Бериславского района россияне обстреляли тракториста. 33-летнего пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение военные. Однако врачи не смогли ничего сделать, констатировали смерть.

Также враг снова атаковал село Казацкое Каховского района. Два человека получили ранения, сейчас медики оказывают им необходимую помощь. В Херсоне осколок вражеского снаряда травмировал работницу одного из предприятий. 48-летняя женщина была на рабочем месте, когда начался артобстрел. Пострадавшую госпитализировали. За сутки противник совершил 69 обстрелов (435 снарядов), в т.ч. 4 (26 снарядов) по г. Херсон: минометных - 30, РСЗО - 6, артиллерийских - 27, танковых - 4, БПЛА - 2. В г. Херсон врагом попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома; территорию КП "Херсонэлектротранс". За сутки по области: один человек погиб, 10 - раненых. С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуированы 80 человек.