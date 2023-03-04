Командующий НАТО в Европе: Потери России более 200 000 человек, убиты и ранены 1800 офицеров

С начала вторжения в Украину в феврале прошлого года более 200 000 российских солдат и более 1800 офицеров были убиты или ранены.

Об этом заявил командующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Каволи выступил в качестве почетного гостя на традиционном обеде в мэрии Гамбурга и заявил, что "масштабы этой войны невероятны".

Реклама:

По его словам, Россия уже потеряла более 2000 танков и в среднем российская армия выпускает более 23 000 артиллерийских снарядов в день.

Каволи заявил, что после нападения России на Украину НАТО должно приспособиться к новой реальности.

"Если кто-то приходит с танком, вы тоже должны иметь танк. Однако один из уроков холодной войны заключается в том, что точность оружия - это то, что имеет значение. Кроме того, важна производственная мощность оборонной промышленности. Войну выигрывает тот, кто может производить быстрее", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время генерал НАТО подчеркнул важность гражданского лидерства: "Мы научились на этом конфликте, что гражданское лидерство является абсолютно необходимым. Оно может мобилизовать нацию и вдохновить партнеров".

Ранее СМИ сообщали, что накануне летнего саммита НАТО в Вильнюсе назревает спор относительно предложения генерального секретаря Йенса Столтенберга увеличить расходы на оборону отдельными странами.