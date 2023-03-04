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Россияне в субботу убили двух человек на Днепропетровщине

Роман ПетренкоСуббота, 4 марта 2023, 14:42
фото ова

Российские оккупанты 4 марта обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь Лысака: "С утра враг уже несколько раз ударил по Никопольщине. Целился из тяжелой артиллерии и РСЗО.

В Червоногригорьевской громаде погибли два человека. Это 57-летняя женщина и 68-летний мужчина.

Повреждены 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод".

Детали: Лысак добавил, что в Никополе изуродован отель.

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойнаРосcия
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