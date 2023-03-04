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Украинцы и россияне в Испании грабили беженцев из Украины

"Европейская правда"Суббота, 4 марта 2023, 14:59
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Испанская полиция арестовала членов преступной группировки, которая грабила дома беженцев, бежавших от войны в Украине, и похитила вещи на сумму более 1 миллиона евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Десять подозреваемых специализировались на такого рода жертвах, поскольку они обычно привозят все свои сбережения и ценности", - говорится в заявлении испанской полиции.

Предполагается, что злоумышленники проникли в семь домов украинских беженцев в восточных провинциях Аликанте и Мурсия на средиземноморском побережье Испании.

Полиция заявила, что им удалось найти украденные вещи и наличные на сумму 1,25 млн евро, включая коллекцию марок стоимостью около полумиллиона евро, ювелирные изделия и компьютеры.

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Банда подозревается в использовании трекеров, установленных на автомобилях жертв, чтобы изучать их распорядок дня и определять, когда их нет дома.

Полиция сообщила, что в рамках расследования были арестованы семь украинцев и три россиянина, и не исключила, что будут найдены новые жертвы и произведены новые аресты.

Испания приняла 160 000 украинских беженцев, которым была предоставлена временная защита после бегства из охваченной войной страны.

Темы: беженцывойнаукраинцыИспания
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