Зеленский: В этом году сотрудничество с европейскими институтами будет еще более содержательным

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в этом году сотрудничество Украины с европейскими институтами будет еще более содержательным, чем в прошлом году.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Очевидно, что в этом году наше сотрудничество с европейскими институтами будет даже еще более содержательным, чем в прошлом году.

Задача – максимально активно готовить все для членства нашего государства в Евросоюзе, увеличивать поставки оружия для Украины, усиливать санкции против России.

И я благодарю госпожу Роберту Мецолу, всех наших друзей в Европе, тех, кто помогает Украине на пути интеграции. Спасибо всем, кто помогает укреплять безопасность Украины и усиливать наших воинов!"