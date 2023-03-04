Зеленский: В этом году сотрудничество с европейскими институтами будет еще более содержательным
Суббота, 4 марта 2023, 17:23
Президент Владимир Зеленский заявляет, что в этом году сотрудничество Украины с европейскими институтами будет еще более содержательным, чем в прошлом году.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Очевидно, что в этом году наше сотрудничество с европейскими институтами будет даже еще более содержательным, чем в прошлом году.
Задача – максимально активно готовить все для членства нашего государства в Евросоюзе, увеличивать поставки оружия для Украины, усиливать санкции против России.
И я благодарю госпожу Роберту Мецолу, всех наших друзей в Европе, тех, кто помогает Украине на пути интеграции. Спасибо всем, кто помогает укреплять безопасность Украины и усиливать наших воинов!"
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