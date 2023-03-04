Британия предоставит Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем обещала - посол

Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2, чем Лондон обещал изначально.

Об этом сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью Радио Свобода, пишет "Европейская правда".

По словам Пристайко, Великобритания обещала Украине 14 танков Challenger 2, но по результатам визита президента Владимира Зеленского в Британию в феврале было договорено, что это количество возрастет вдвое.

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Посол рассказал, что Великобритания своими решениями постепенно формирует консенсус относительно тех или иных видов оружия.

"Так же было, кстати, с танками - это был прорывной момент, когда было необходимо сдвинуть нежелание всех других союзников. И, если вы помните, несмотря на то, что объявление было сделано, само официальное подтверждение премьер-министром забрало почти неделю - для того, чтобы он официально это повторил", - сказал Пристайко.

"В это время британцы пытались убедить всех других союзников, что есть два варианта: либо Британия идет сама с этим объявлением и пробивает эту брешь, в которую должны зайти все остальные, или все вместе, как один фронт, как НАТО, сделаем этот очень важный шаг. На этот раз Британия была успешна. Я думаю, тот же процесс происходит сейчас с истребителями", - добавил он.

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По словам британского премьера Риши Сунака, британские танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте 2023 года.

Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2 в конце января.