Зеленский рассказал студентам, как Украина дальше будет жить с таким соседом как Россия

Владимир Зеленский и Роберта Мецола на встрече со студентами во Львове, фото ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что цивилизационную и безопасностную защиту Украины обеспечит полноправное членство в ЕС и НАТО.

Источник: Зеленский во время встречи со студентами во Львове вместе с президентом Европарламента Робертой Мецолой, сообщает сайт президента

Детали: На встрече, состоявшейся во Львовском национальном университете имени И. Франко, присутствовали студенты Национальной академии сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного, Национального университета "Львовская политехника", Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. З. Гжицкого, Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, Львовского национального университета природопользования.

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Отвечая на вопрос, как Украине жить дальше рядом с таким агрессивным соседом, как Россия, Зеленский отметил, что цивилизационную защиту и безопасность нашей страны обеспечит полноправное членство в ЕС и НАТО.

"Кроме того, мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина - это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия - это где-то возле Украины", - заявил Зеленский.

В свою очередь, Мецола выразила убеждение, что Украина станет членом Европейского Союза.

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"Европа и ЕС является вашим домом также", - сказала она.

Президент Европарламента заверила, что Европа будет с Украиной до победы в войне.

"И только Украина может решать, когда война завершится. Мы не можем говорить о мире без справедливости, без свободы, без суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнула Мецола.