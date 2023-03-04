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Комик сбежал из Украины с разрешением Минкульта, министерство инициирует изменения

Катерина ТищенкоСуббота, 4 марта 2023, 19:03
Андрей Щегель, фото из его Facebook

Министерство культуры и информационной политики после скандальных заявлений стендап-комика Андрея Щегеля подало на утверждение Кабмина более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста, в частности артистов.

Источник: Министерство культуры и информационной политики Украины, Суспільне

Детали: Недавно украинский стендап-комик Андрей Щегель заявил, что уехал в Турцию несмотря на то, что имел три повестки в армию, поскольку считает себя "свободным человеком", пишет Суспільне.

Комик объяснил, что нашел способ выехать за пределы Украины и "пожить в комфортной психологической обстановке", получив разрешение на концертную деятельность в иностранном государстве от Минкульта.

Щегель также добавил, что считает страну "фикцией" и не испытывает угрызений совести из-за того, что его соотечественники вынуждены гибнуть на фронте.

"Я исхожу из того, что это выбор ребят - гибнуть", - добавил он.

Комментируя эти заявления, Минкульт заявил, что Щегель нарушил правила пересечения государственной границы и возвращения в Украину.

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Дословно Минкульт: "К лицам, которым временно оказывается содействие в получении разрешения на пересечение границы и что находится в сфере полномочий МКИП, относятся деятели сферы культуры и информации, которые имеют целью выезда защиту и популяризацию интересов государства Украины на международной арене, с обязательным возвращением в страну.

МКИП способствует выездам различных художников, творцов, артистов, артистов, музыкантов, журналистов и т.д., которые осознают свое дело и гражданскую позицию, но из-за подобных случаев, как с Андреем Щегелем, ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте усложняется.

Указанное лицо, нарушившее предоставленное ему право выезда за границу, находилось в составе группы, которой было предоставлено временное разрешение.

Действия комика недопустимы в условиях военного положения, во время, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются стране и готовы воевать за сохранение нашего государства".

Больше деталей: В министерстве отметили, что с целью предотвращения подобных следующих ситуаций, МКИП вместе с правоохранительными органами будет инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в Украину мужчин призывного возраста.

Также министерством подготовлен и представлен на утверждение КМУ более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста.

"Конкретную ситуацию с нарушением предоставленного ему права выезда с обязательным возвращением в Украину и уклонением от мобилизации Андрея Щегеля будет взято под контроль правоохранителей", - добавили в Минкульте.

Темы: Минкультурымобилизацияграницакультура
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