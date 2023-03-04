Украина заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности – министр энергетики

Украина заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности, а также с достаточными запасами газа и угля.

Источник: министр энергетики Герман Галущенко во время расширенного заседания президиума конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, сообщает сайт Кабмина

Детали: Глава Минэнерго сообщил, что всего с октября прошлого года по энергетической инфраструктуре Украины Россией была осуществлена 31 воздушная атака, из которых 14 массированные ракетные удары и 17 – атаки группами дронов-камикадзе. Были поражены ключевые энергетические объекты – тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумулирующие станции, подстанции системы передачи. Кроме того, на сегодня часть генерирующих мощностей находится под временной оккупацией.

Однако, несмотря на разрушения, украинские энергетики смогли сохранить энергосистему целостной, "коллапса, на который так надеялся враг, не случилось", подчеркнул Галущенко.

Министр подчеркнул, что уже 21 день подряд в энергосистеме обеспечивается баланс спроса и предложения без ограничений потребителей. Это было достигнуто за счет досрочного завершения ремонтов на энергоблоках АЭС, оперативного восстановления ряда энергоблоков тепловой генерации, благоприятных метеорологических условий, роста производства электрической энергии на ГЭС и увеличения генерации на солнечных электростанциях.

"Мы выходим из сложной зимы полностью обеспеченными топливом – по состоянию на 3 февраля запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тыс. тонн. Это на 375 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют – 9,7 млрд м3 (близко к прошлогодним объемам)", - отметил Галущенко.

Глава Минэнерго отметил, что уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. В частности, проводятся ремонты поврежденных генерирующих мощностей, которые целесообразно восстанавливать. Осуществляется восстановление системы передачи и систем распределения, реализуются проекты по строительству малой газовой генерации, рассредоточенной по населенным пунктам и отдельным потребителям.

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Также предполагается активное развитие возобновляемой энергетики, как промышленных объектов, так и малой возобновляемой генерации на стороне потребителей. Кроме того, планируются государственные программы стимулирования строительства резервных систем питания для критической инфраструктуры и домохозяйств небольшой мощности, которые предусматривают установку солнечных панелей или ветротурбин с установками для хранения энергии, с соответствующим гибридным инвертором, который может работать как в автономном режиме, так и в рамках синхронизации с сетью.