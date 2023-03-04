Украина заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности – министр энергетики

Украина заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности, а также с достаточными запасами газа и угля.

Источник: министр энергетики Герман Галущенко во время расширенного заседания президиума конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, сообщает сайт Кабмина

Детали: Глава Минэнерго сообщил, что всего с октября прошлого года по энергетической инфраструктуре Украины Россией была осуществлена 31 воздушная атака, из которых 14 массированные ракетные удары и 17 – атаки группами дронов-камикадзе. Были поражены ключевые энергетические объекты – тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумулирующие станции, подстанции системы передачи. Кроме того, на сегодня часть генерирующих мощностей находится под временной оккупацией.

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Однако, несмотря на разрушения, украинские энергетики смогли сохранить энергосистему целостной, "коллапса, на который так надеялся враг, не случилось", подчеркнул Галущенко.

Министр подчеркнул, что уже 21 день подряд в энергосистеме обеспечивается баланс спроса и предложения без ограничений потребителей. Это было достигнуто за счет досрочного завершения ремонтов на энергоблоках АЭС, оперативного восстановления ряда энергоблоков тепловой генерации, благоприятных метеорологических условий, роста производства электрической энергии на ГЭС и увеличения генерации на солнечных электростанциях.

"Мы выходим из сложной зимы полностью обеспеченными топливом – по состоянию на 3 февраля запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тыс. тонн. Это на 375 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют – 9,7 млрд м3 (близко к прошлогодним объемам)", - отметил Галущенко.

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Глава Минэнерго отметил, что уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. В частности, проводятся ремонты поврежденных генерирующих мощностей, которые целесообразно восстанавливать. Осуществляется восстановление системы передачи и систем распределения, реализуются проекты по строительству малой газовой генерации, рассредоточенной по населенным пунктам и отдельным потребителям.

Также предполагается активное развитие возобновляемой энергетики, как промышленных объектов, так и малой возобновляемой генерации на стороне потребителей. Кроме того, планируются государственные программы стимулирования строительства резервных систем питания для критической инфраструктуры и домохозяйств небольшой мощности, которые предусматривают установку солнечных панелей или ветротурбин с установками для хранения энергии, с соответствующим гибридным инвертором, который может работать как в автономном режиме, так и в рамках синхронизации с сетью.