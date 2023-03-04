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Глава Верховного суда: Украинские суды будут массово рассматривать дела о геноциде РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 4 марта 2023, 19:37
Глава Верховного суда: Украинские суды будут массово рассматривать дела о геноциде РФ
ВСЕВОЛОД КНЯЗЕВ. ФОТО "УКРИНФОРМ"

Украинские суды вскоре начнут массово рассматривать уголовные производства по военным преступлениям РФ, касающиеся геноцида украинского народа, сообщил глава Верховного суда Всеволод Князев.

Источник: Князев в субботу во Львове на международной конференции "United for justice", сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Вскоре эти дела в судах (по геноциду - ред.) станут массовыми, и мы уже должны квалифицировать те или иные действия".

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Детали: По его словам, существует две точки зрения относительно субъекта этого преступления. Согласно одной из них, субъектом преступления по геноциду может быть только высшее военно-политическое руководство, которое отдавало приказы на уничтожение нации, по другой же версии, привлекать к ответственности можно каждого солдата, который убивал украинцев, будучи убежденным в том, что украинской нации не существует.

"Не бывает, на мой взгляд, только исполнителей или только организаторов этих преступлений... Поэтому так сложно будет определиться в суде с субъектом этих преступлений... Все эти преступления имеют очень сложную структуру", - подчеркнул Князев.

Он рассказал, что сейчас в украинском суде рассматривают только одно дело о геноциде – в одном из судов Киева.

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Темы: Верховный судгеноцидсуд
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