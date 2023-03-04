Международный центр по расследованию преступлений РФ заработает летом – генпрокурор

Генеральные прокуроры стран, входящих в Совместную следственную группу (JIT), подписали соглашение о создании в Гааге Международного центра по расследованию преступлений агрессии России, который заработает летом 2023 года.

Источник: Укринформ

Детали: Документ завизировали после координационного заседания прокуроров JIT, которое состоялось во время проведения международной конференции "Объединенные ради победы" во Львове.

"Сегодня мы подписали дополнительное соглашение к соглашению о Совместной следственной группе, которое предусматривает создание в Гааге на базе Евроюста Международного центра по расследованию преступлений агрессии России против Украины", - сказал генпрокурор Украины Андрей Костин.

По словам Костина, предполагается, что в этом центре будут работать прокуроры, которые будут собирать доказательства преступления агрессии.

Также Офис генпрокурора собирается поделиться с прокурорами центра в Гааге доказательствами совершения преступлений агрессии, которые уже накопились в ведомстве.

Предварительно планируется, что центр заработает в июле текущего года.

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Генпрокурор добавил, что работа этого Международного центра будет первым шагом на пути к созданию Специального трибунала по осуждению преступления агрессии российской политической и военной верхушки в отношении Украины.

Что предшествовало: Во время визита в Украину председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в начале февраля текущего года была достигнута договоренность о создании Международного центра по расследованию преступлений агрессии в Гааге.