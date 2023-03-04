Зарегистрирован 171 случай сексуального насилия со стороны военных РФ – Зеленская
Прокуратура расследует 171 случай сексуального насилия против украинцев со стороны российских военных, при этом среди пострадавших – 39 мужчин.
Источник: первая леди Елена Зеленская во время панельной дискуссии на конференции во Львове, сообщает Суспільне
Прямая речь: "За этой цифрой не только женщины – среди пострадавших 39 мужчин. 13 – несовершеннолетних, среди них – мальчик. Мы знаем об этих случаях только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Сколько страдают молча, особенно на оккупированных территориях – мы не знаем".
Детали: Зеленская подчеркнула, что количество и неприкрытость изнасилований мирных украинцев дает уверенность в том, что это – сознательная политика российской армии.
"Это их сознательное психологическое и физическое оружие против украинцев", - подчеркнула супруга президента.