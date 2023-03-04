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Россияне использовали против Украины новые планирующие бомбы весом 1,5 тонны – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 4 марта 2023, 21:56
Россияне использовали против Украины новые планирующие бомбы весом 1,5 тонны – СМИ
УПАБ-1500В, фото с сайта Defense Express

Российские войска несколько недель назад впервые использовали против Украины новое и довольно опасное вооружение – управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В (индекс К029Б) весом 1500 кг.

Источник: Defense Express со ссылкой на собственные источники

Детали: Первое применение этого вида боеприпасов было зафиксировано несколько недель назад против одного из объектов в Черниговской области. По данным издания, на одном из обломков были остатки маркировки, которая соответствует именно УПАБ-1500В.

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Этот планирующий боеприпас впервые был продемонстрирован в экспортной версии с индексом К029БЭ в 2019 году разработчиком "ГНПП "Регион", входящий в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" на выставке МАКС.

Тогда же было сообщено, что эта бомба уже прошла испытания, поставлена на вооружение "ВКС" РФ и получила первые экспортные заказы.

"Высокая угроза применения УПАБ-1500В заключается в том, что она относится к планирующим, оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации и имеет боевую часть весом 1010 кг, предназначенную для поражения высокозащищенных объектов. Декларируется, что бомба может сбрасываться за 40 км от цели, для чего носитель должен подняться на высоту в 14 км", - пишет издание.

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Кроме того, "ГНПП "Регион" демонстрировало и меньший по калибру боеприпас УПАБ-500В (индекс К08Б), который является уменьшенной копией УПАБ-1500В и имеет вес 505 кг, из которых 390 кг приходится на боевую часть при сохранении других особенностей.

В то же время издание отмечает, что использование планирующих бомб со стороны РФ остается единичными явлениями. Обеспечение высокой дальности требует полета на значительной высоте, что упрощает обнаружение целей и возможностей поражения носителя.

Темы: войнаРосcияоружие
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