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Враг сосредоточил все усилия на Кременной – глава Луганской ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 00:15
Враг сосредоточил все усилия на Кременной – глава Луганской ОВА
Сергей Гайдай. Фото из Telegram

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил о самых тяжелых участках в области, где ведутся бои, а также что враг сосредоточил "все усилия" на Кременной.

Источник: Гайдай в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Самые тяжелые участки на сегодняшний день – это Кременная и Белогороевка.

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На Кременной, вообще сосредоточили все усилия российские оккупационные войска. Они пытаются все же продавать наших защитников, получить там определенный какой-то успех. Поэтому постоянно отправляют туда и тяжелую технику, и огромное количество пехоты".

"Белогоровка постоянно обстреливается. Там так же наши защитники отражают волны наступления.

То есть ситуация достаточно сложная".

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Детали: По словам Гайдая, несмотря на то, что враг постоянно меняет тактику, ему это не помогает, поскольку "прорывов", а также продвижения у россиян нет.

Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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