Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг сосредоточил все усилия на Кременной – глава Луганской ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 01:15
Сергей Гайдай. Фото из Telegram

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил о самых тяжелых участках в области, где ведутся бои, а также что враг сосредоточил "все усилия" на Кременной.

Источник: Гайдай в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Самые тяжелые участки на сегодняшний день – это Кременная и Белогороевка.

На Кременной, вообще сосредоточили все усилия российские оккупационные войска. Они пытаются все же продавать наших защитников, получить там определенный какой-то успех. Поэтому постоянно отправляют туда и тяжелую технику, и огромное количество пехоты".

"Белогоровка постоянно обстреливается. Там так же наши защитники отражают волны наступления.

То есть ситуация достаточно сложная".

Детали: По словам Гайдая, несмотря на то, что враг постоянно меняет тактику, ему это не помогает, поскольку "прорывов", а также продвижения у россиян нет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьвойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США оценивают навыки украинских пилотов для возможного обучения на F-16 – СМИ

Зеленский: Бахмут дает один из самых больших результатов за всю войну

"Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на видео с расстрелом военного

Зеленский осуществил ряд увольнений в высшем руководстве СБУ

дополненоСБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА

Россия за сутки нанесла 130 ударов по позициям Сил обороны под Бахмутом

Все новости...
Луганская область
На Луганщине оккупанты ограничивают передвижение жителей, не имеющих паспортов РФ – Генштаб
Портится урожай, ограничивают электричество: Генштаб рассказал об оккупационных буднях
В оккупированной Кадиевке взрыв на заводе, где россияне хранили БК – Гайдай
Последние новости
05:23
Парамедик Тайра стала лауреатом премии Госдепа США
04:40
Поступить на службу к "Вагнеру" можно без справки от психиатра – СМИ
03:55
США оценивают навыки украинских пилотов для возможного обучения на F-16 – СМИ
03:09
РФ хочет захватить Бахмут, чтобы показать хоть какие-то достижения на поле боя – Госдеп США
02:28
С приходом Маска Twitter почти не защищает пользователей от российской пропаганды – СМИ
01:41
Нефтегазовые доходы РФ в этом году упали почти вдвое – российское правительство
01:02
Чехия хочет выкупить у Швейцарии Leopard 2
00:51
Обстрелы Сумщины: россияне наносили удары по 5 громадам
00:23
"Слуга народа" будет инициировать присвоение расстрелянному военному звания Героя Украины
23:56
видеоПограничники показали, как уничтожили штурмовиков "Вагнера" в Бахмуте
Все новости...