ООН должна требовать прекращения совместных учений Южной Кореи и США – заявление КНДР

Министерство иностранных дел Северной Кореи в воскресенье призвало Организацию Объединенных Наций потребовать немедленного прекращения совместных военных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи, заявив, что они усиливают напряженность, которая угрожает выйти из-под контроля.

Источник: Reuters, заявление МИД Северной Кореи, которое опубликовало государственное информационное агентство KCNA

Детали: Учения и риторика союзников "безответственно повышают уровень конфронтации", - заявил Ким Сон Гёнг, вице-министр иностранных дел по делам международных организаций КНДР.

"ООН и международное сообщество должны решительнее призвать США и Южную Корею немедленно прекратить свои провокационные заявления и совместные военные учения", - сказал Ким.

По его словам, обидно по поводу того, что ООН постоянно молчит об этих учениях, которые имеют "явный агрессивный характер".

Что этому предшествовало: Соединенные Штаты и Южная Корея запланировали более чем 10-дневные масштабные военные учения в марте, включая высадку морского десанта.

Союзники заявляют, что учения проводятся в целях самообороны и являются необходимыми для противодействия растущим угрозам со стороны программ Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия, которые запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН.

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В субботу Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в том, что она назвала "разрушением международной системы контроля над вооружениями", и заявила, что ядерное оружие Пхеньяна является справедливым ответом для обеспечения баланса сил в регионе.

В прошлом месяце Ким выступил с заявлением, в котором отметил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был "крайне несправедливым, несбалансированным" в отношении ракетных испытаний Северной Кореи.