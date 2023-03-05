Население России стремительно сокращается, и будет еще хуже - The Economist

В России разворачивается демографический кризис - за последние три года страна потеряла примерно на 2 миллиона человек больше, чем обычно, в результате войны, болезней и эмиграции.

Источник: The Economist

Детали: Издание отмечает, что продолжительность жизни российских мужчин в возрасте 15 лет сократилась почти на пять лет, до такого же уровня, как на Гаити.

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Количество россиян, рожденных в апреле 2022 года, было не больше, чем в месяцы гитлеровской оккупации.

В материале отмечается: поскольку многие мужчины призывного возраста погибли или находятся в изгнании, количество женщин превышает количество мужчин минимум на 10 миллионов.

Война не является единственной или даже главной причиной этих проблем, но она углубила их.

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По западным оценкам, 175 000-200 000 российских солдат были убиты или ранены за прошлый год (собственные цифры России ниже).

От 500 000 до 1 миллиона преимущественно молодых людей бежали за границу, чтобы избежать "мясорубки".

Даже если бы Россия не имела других демографических проблем, потеря такого количества людей за достаточно короткое время была бы болезненной. Сейчас же потери от войны ложатся еще большим бременем на сокращающееся, больное население.

The Economist предполагает, что Россия, возможно, входит в роковую петлю демографического упадка.

Корни российского кризиса уходят в 30-летнюю давность. Страна достигла пика численности населения в 1994 году - 149 млн человек. С тех пор общая численность населения зигзагообразно сокращалась.

В 2021 году она составляла 145 миллионов (эта цифра ООН не включает 2,4 миллиона жителей Крыма, который Россия захватила в 2014 году).

Согласно прогнозам ООН, при условии сохранения нынешних тенденций через 50 лет численность населения РФ может составить лишь 120 миллионов. И это сделает Россию 15-й по численности населения страной мира, против того, что она была шестой в 1995 году.

По словам Алексея Ракши, независимого демографа, который ранее работал в Государственной службе статистики, количество рождений, зарегистрированных в апреле 2022 года, было самым низким с 18 века.

По данным Госстата, в 2020 и 2021 годах население страны сократилось на 1,3 млн человек, а количество смертей превысило количество рождений на 1,7 млн. (ООН также фиксирует падение, но оно меньше). Наибольшее сокращение произошло среди этнических русских, численность которых, по данным переписи 2021 года, уменьшилась на 5,4 млн в 2010-21 годах. Их доля в населении упала с 78% до 72%. "Вот вам и хвастовство господина Путина о расширении "русского мира", - заключает издание.

В России официальное количество смертей от ковида составило 388 091, что является относительно низкой цифрой; но The Economist оценивает общее количество дополнительных смертей в 2020-23 годах от 1,2 до 1,6 миллиона. Это сопоставимо с количеством смертей в Китае и Соединенных Штатах, которые имеют гораздо большую численность населения. Россия, возможно, имеет наибольшее количество смертей от ковида в мире после Индии и самый высокий уровень смертности среди всех стран - 850-1100 смертей на 100 тысяч человек.

Если добавить смертность от пандемии к жертвам войны и бегства от мобилизации, то Россия потеряла от 1,9 до 2,8 млн человек в 2020-23 годах в дополнение к своему обычному демографическому ухудшению. Это было бы даже хуже, чем в катастрофическом начале 2000-х годов, когда население сокращалось примерно на полмиллиона в год.

В материале издания подытоживают: "Демографическая петля обреченности не уменьшила жажду Путина к завоеваниям. Но она делает Россию меньшей, хуже образованной и более бедной страной, из которой бежит молодежь, и где мужчины умирают в 60 лет. Вторжение (РФ в Украину - ред.) стало человеческой катастрофой, и не только для украинцев".