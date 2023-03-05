Более 130 атак врага отбили Силы обороны – сводка

На пяти направлениях Силы обороны отбили более 130 атак врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками было отражено более 130 атак противника на указанных направлениях".

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"Российская оккупационная армия теряет контроль на поле боя над так называемыми "казачьими батальонами". В частности, в районе Угледара выполняет задачи вражеский казачий батальон "Степь/Тигр", командование которого крайне недовольно руководством вооруженных сил Российской Федерации и пренебрегает взаимодействием с подразделениями российской оккупационной армии".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

В этот же период враг обстрелял населенные пункты Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариково, Ходино, Рыжевка, Атинское, Голышевское, Павловка и Садки Сумской области и районов 35 населенных пунктов Харьковской области. Среди них - Ветеринарное, Красное, Огуречное, Бударки, Двуречанское, Новомлинск и Двуречная.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Среди них - Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крохмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное, Федоровка и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток окружить город Бахмут. За прошедшие сутки украинские защитники отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Григорьевка, Ивановское и Бахмут Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Федоровка, Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Клищеевка, Курдюмовка, Дружба, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка, Торецк, Майорск и Северное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг безуспешно атаковал позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Победа. Осуществил артиллерийские и минометные обстрелы в районах более 30 населенных пунктов. В частности, Новобахмутовки, Очеретино, Бердичев, Водяного, Первомайского, Максимильяновки, Победы, Новомихайловки, Новоукраинки и Большой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется и пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Осуществил артиллерийские обстрелы районов более 40 населенных пунктов. Среди них - Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Каменское Запорожской области; Берислав, Ольговка, Львовское, Никольское, Днепровское Херсонской области и город Херсон, а также город Очаков Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам, 1 - по складу боеприпасов противника и 1 - по автомобильному мосту. Также Силы обороны сбили 4 разведывательных и ударных БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения противника, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, а также 2 станции РЭБ врага.