Оккупанты Луганщины уже ставят подростков на воинский учет - ОВА
Воскресенье, 5 марта 2023, 08:51
На оккупированной Луганщине срочно ставят на воинский учет подростков 2006 года рождения, сообщает ОВА.
Источник: Луганская ОВА
Детали: Отмечается, что комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет уже работают.
До 31 марта им необходимо разыскать и поставить на учет граждан мужского пола 2006 года рождения, проживающих в так называемой "ЛНР".
Их, пишет ОВА, оккупанты уже в следующем году могут бросить на фронт вместо кадровой российской армии.
Между тем в области усилены розыскные мероприятия лиц, уклоняющихся от призыва.
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