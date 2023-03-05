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Оккупанты Луганщины уже ставят подростков на воинский учет - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 марта 2023, 08:51
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ, GETTY

На оккупированной Луганщине срочно ставят на воинский учет подростков 2006 года рождения, сообщает ОВА.

Источник: Луганская ОВА

Детали: Отмечается, что комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет уже работают.

До 31 марта им необходимо разыскать и поставить на учет граждан мужского пола 2006 года рождения, проживающих в так называемой "ЛНР".

Их, пишет ОВА, оккупанты уже в следующем году могут бросить на фронт вместо кадровой российской армии.

Между тем в области усилены розыскные мероприятия лиц, уклоняющихся от призыва.

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Темы: Луганская областьоккупациявойнаРосcия
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