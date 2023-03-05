Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты Луганщины уже ставят подростков на воинский учет - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 марта 2023, 07:51
Оккупанты Луганщины уже ставят подростков на воинский учет - ОВА
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ, GETTY

На оккупированной Луганщине срочно ставят на воинский учет подростков 2006 года рождения, сообщает ОВА.

Источник: Луганская ОВА

Детали: Отмечается, что комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет уже работают.

Реклама:

До 31 марта им необходимо разыскать и поставить на учет граждан мужского пола 2006 года рождения, проживающих в так называемой "ЛНР".

Их, пишет ОВА, оккупанты уже в следующем году могут бросить на фронт вместо кадровой российской армии.

Между тем в области усилены розыскные мероприятия лиц, уклоняющихся от призыва.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Луганская областьоккупациявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Луганская область
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области
Последние новости
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
Все новости...
Реклама: