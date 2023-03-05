Оккупанты обстреливают Купянск: убили мужчину и повредили роддом

Российские оккупанты вечером и утром обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего от снаряда погиб 65-летний мужчина.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Утром враг в очередной раз обстрелял Купянск. Поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар.

Вчера (4 марта - ред.), после 23:00, в результате вражеских обстрелов в Купянске было разрушено не менее 5 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары".

Детали: Уточняется, что из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждения получили здания образовательного учреждения и роддом.