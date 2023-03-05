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В Польше подожгли автомобили скорой помощи, предназначенные для Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 5 марта 2023, 10:28
Фото: KM PSP Tarnow

В Польше задержали мужчину, которого заподозрили в умышленном поджоге машин скорой помощи, предназначенных для помощи Украине.

Об этом сообщает телеканал TVN 24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в пятницу. После 22:00 пожарные получили сообщение о горящем автомобиле на автостоянке муниципальной администрации Радлова в Малопольском воеводстве. Как выяснилось, в огне оказалась карета скорой помощи.

На место происшествия прибыли две пожарные бригады. Однако машина скорой помощи сгорела дотла. В результате пожара пострадала также вторая машина скорой, припаркованная неподалеку, и два других автомобиля. Эти три машины, вероятно, еще можно отремонтировать.

В субботу утром на месте происшествия работали сотрудники полиции и пожарный эксперт.

"Все указывает на поджог. Ночью мы задержали одного человека, подозреваемого в совершении этого преступления, но его еще не допросили", - сообщил представитель полиции Тарнова Павел Климек.

Во второй половине дня сотрудники полиции сообщили, что задержано 35-летнего мужчину. 

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Две машины скорой помощи и еще два автомобиля должны были выехать в субботу утром в составе гуманитарного конвоя в Украину, организованного Фондом "Будущая сила". 

Всего десять автомобилей - шесть машин скорой помощи и четыре пикапа - должны были отправиться в Украину. После пожара колонна сократилась до четырех машин скорой помощи и двух пикапов. Вторая часть транспорта - два грузовика с медицинским оборудованием - не пострадала и также выехала в Украину.

Сгоревшая карета скорой предназначалась для больницы в Харькове. Сейчас фонд "Сила будущего" собирает средства на приобретение новой машины скорой помощи.

Напомним, в начале февраля ЕС передал Вооруженным силам Украины грузовики, внедорожники и кареты скорой помощи.

Темы: гуманитаркаПольшавойна
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