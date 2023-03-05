Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше подожгли автомобили скорой помощи, предназначенные для Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 5 марта 2023, 09:28
В Польше подожгли автомобили скорой помощи, предназначенные для Украины
Фото: KM PSP Tarnow

В Польше задержали мужчину, которого заподозрили в умышленном поджоге машин скорой помощи, предназначенных для помощи Украине.

Об этом сообщает телеканал TVN 24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в пятницу. После 22:00 пожарные получили сообщение о горящем автомобиле на автостоянке муниципальной администрации Радлова в Малопольском воеводстве. Как выяснилось, в огне оказалась карета скорой помощи.

Реклама:

На место происшествия прибыли две пожарные бригады. Однако машина скорой помощи сгорела дотла. В результате пожара пострадала также вторая машина скорой, припаркованная неподалеку, и два других автомобиля. Эти три машины, вероятно, еще можно отремонтировать.

В субботу утром на месте происшествия работали сотрудники полиции и пожарный эксперт.

"Все указывает на поджог. Ночью мы задержали одного человека, подозреваемого в совершении этого преступления, но его еще не допросили", - сообщил представитель полиции Тарнова Павел Климек.

ВИДЕО ДНЯ

Во второй половине дня сотрудники полиции сообщили, что задержано 35-летнего мужчину. 

Две машины скорой помощи и еще два автомобиля должны были выехать в субботу утром в составе гуманитарного конвоя в Украину, организованного Фондом "Будущая сила". 

Всего десять автомобилей - шесть машин скорой помощи и четыре пикапа - должны были отправиться в Украину. После пожара колонна сократилась до четырех машин скорой помощи и двух пикапов. Вторая часть транспорта - два грузовика с медицинским оборудованием - не пострадала и также выехала в Украину.

Сгоревшая карета скорой предназначалась для больницы в Харькове. Сейчас фонд "Сила будущего" собирает средства на приобретение новой машины скорой помощи.

Напомним, в начале февраля ЕС передал Вооруженным силам Украины грузовики, внедорожники и кареты скорой помощи.

Темы: гуманитаркаПольшавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
гуманитарка
Болгария дает 150 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине
Исчезнувшая гуманитарка: во Львовской ОВА отреагировали на претензии
Во Львове исчезла гуманитарка из США на 34 миллиона – СМИ
Последние новости
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
Все новости...
Реклама: