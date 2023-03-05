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Спецподразделение Kraken показало свой стрелковый арсенал и револьверные гранатометы

Евгений РуденкоВоскресенье, 5 марта 2023, 11:53
Спецподразделение Kraken показало свой стрелковый арсенал и револьверные гранатометы
фото дмитрия ларина, уп

Военнослужащие спецподразделения ГУР МО Kraken в разведывательно-диверсионных и ударно-штурмовых операциях применяют западное оружие. 

Источник: комментарий командира спецподразделения Kraken с позывным Вито, репортаж УП

Детали: В арсенале Kraken есть австрийские пистолеты Glock, швейцарские пистолеты-пулеметы B&T, американские штурмовые винтовки M4A1, DD MK18, бельгийские Scar и легкие ручные многозарядные гранатометы RBG6 производства Хорватии. 

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Документальный фильм о спецподразделении Kraken ГУР МО Украины смотрите на следующей неделе на YouTube-канале "Украинской правды" 

Спецподразделение ГУР МО Kraken было основано в марте 2022 года в Харькове. Его костяком были ветераны "Азова", футбольные фанаты и горожане-добровольцы. 

Российские пропагандисты и представители Минобороны РФ неоднократно заявляли о "непоправимом вреде", который они нанесли спецподразделению во время боев и ударов высокоточным оружием. Распространяли фейки о Kraken и сообщали о пленении его известных бойцов Константина Немичева и Сергея Величко.

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Подразделение Kraken участвовало во многих спецоперациях по освобождению Харьковщины.

После полномасштабного вторжения РФ у Kraken появилось много трофеев, в том числе БТР, БМП, танки и РСЗО.

Военнослужащий подразделения с позывным Рольф рассказал журналистам УП, что только в одном ночном бою под Соледаром с помощью трофейного пулемета уничтожил 50 наемников ЧВК "Вагнер".

Темы: Вооруженные силывойна
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