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ГУР о награде блогеру: К задачам привлекаются люди разных профессий

"Украинская правда", Роман ПетренкоВоскресенье, 5 марта 2023, 13:10
ГУР о награде блогеру: К задачам привлекаются люди разных профессий
ксюша манекен, фото c instagram

Главное управление разведки отреагировало на историю с блогером Оксаной Волощук (Ксюша Манекен) и объяснило, что структура к выполнению задач может привлекать людей разных профессий.

Источник: ГУР в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Задачи Главного управления разведки МО Украины выполняют много публичных и непубличных людей, которые не афишируют свою деятельность.

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Военная разведка - особенно в стране, которая воюет - это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. По понятным причинам, разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую общественность.

Учитывая особенности определенных задач, для их выполнения структура может привлекать очень разных людей, разных профессий, статуса, с особыми навыками. К счастью, очень разные представители нашего общества готовы помогать Украине.

В то же время неправильно публиковать все инструменты достижения поставленных задач, по крайней мере, до победы".

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Предыстория:

  • 3 марта советник руководителя ОП Михаил Подоляк устроил встречу с блогерами по их информационной деятельности в сети во время войны.
  • После мероприятия киевская блогерша Ксюша Манекен решила похвастаться в сети своей наградой от ГУР, которую получила еще в прошлом году. И этот факт вызвал неоднозначную реакцию в сети.

Темы: разведканаградышпионажвойна
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