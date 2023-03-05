Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В высшем руководстве РФ назревает конфликт из-за требования штурма Угледара – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 18:23
Угледар Донецкой области, скриншот deepstatemap

Генштаб ВСУ заявляет о вероятном конфликте в высшем военном руководстве РФ из-за значительных потерь оккупантов и отсутствия достижений на фронте.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "В высшем военном руководстве РФ назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте.

В феврале текущего года [президент РФ Владимир] Путин присвоил командующему восточным военным округом [Рустаму] Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении. Сейчас [министр обороны РФ Сергей] Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой.

По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бестолковое руководство – идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВС Украины без какого-либо обеспечения и подготовки".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГенштабРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В бою под Бахмутом погиб Герой Украины "Да Винчи"

фото, видеоСостоялся новый обмен пленными: 130 на 90

Буданов в апреле 2022 года участвовал в штурме Русской Лозовой на Харьковщине

Кабмин одобрил принудительную эвакуацию детей из зон активных боевых действий

В САП заявили, что непричастны к блокированию счетов Коболева, он - связывает это с "делом о премии"

обновлено от 12:32"Слава Украине!": побратимы из 30-й бригады назвали имя расстрелянного военного

Все новости...
Маруновые береты показали, как уничтожают дронами российскую технику
Между Берлином и Варшавой возросло напряжение на фоне критически важных поставок Киеву - Bloomberg
В Воздушных силах рассказали, что нужно для защиты от новых российских бомб
Российский пропагандист Соловьев заявил, что попал под обстрел в Украине
Последние новости
18:58
В бою под Бахмутом погиб Герой Украины "Да Винчи"
18:50
NYT утверждает, что "Северные потоки" взорвали "оппоненты Путина" - не исключено, что украинцы
18:45
Укрпочта начинает пилотный проект "Почтальоны на электробайках"
18:32
РФ потеряла до 30 тысяч "вагнеровцев" в боях за Бахмут, каждый третий погиб - западная разведка
18:27
ВСУ поразили российскую ПВО "Бук" и отбили атаки в районе Бахмута – Генштаб
18:13
Венгрия обучает военных медиков из Украины – Минобороны
18:13
Минфин продал гособлигаций на 16 миллиардов благодаря спросу банков на бенчмарк-ОВГЗ
18:12
Вакцинированные за границей украинцы могут сгенерировать COVID-сертификат в "Дие": как это сделать
17:59
Россия потеряла еще 244 оккупанта под Бахмутом, уже ищет резервы – ВСУ
17:50
В Москве загорелось здание главка МВД 
Все новости...