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В высшем руководстве РФ назревает конфликт из-за требования штурма Угледара – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 17:23
В высшем руководстве РФ назревает конфликт из-за требования штурма Угледара – Генштаб
Угледар Донецкой области, скриншот deepstatemap

Генштаб ВСУ заявляет о вероятном конфликте в высшем военном руководстве РФ из-за значительных потерь оккупантов и отсутствия достижений на фронте.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "В высшем военном руководстве РФ назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте.

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В феврале текущего года [президент РФ Владимир] Путин присвоил командующему восточным военным округом [Рустаму] Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении. Сейчас [министр обороны РФ Сергей] Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой.

По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бестолковое руководство – идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВС Украины без какого-либо обеспечения и подготовки".

Темы: ГенштабРосcиявойна
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