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Шольц: Путин должен вывести войска, это основа для переговоров

"Европейская правда"Воскресенье, 5 марта 2023, 17:31
Шольц: Путин должен вывести войска, это основа для переговоров
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ответственность за прекращение войны в Украине остается на президенте России Владимире Путине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понимал, что он не достигнет успеха со своим вторжением и своей империалистической агрессией, и что он должен вывести войска. Это основа для переговоров", - сказал он в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье на CNN в программе "Fareed Zakaria GPS".

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Немецкий лидер признал, что годичная российско-украинская война зашла в тупик, который наносит огромный ущерб Украине. Но он сказал, что не будет заставлять украинцев идти на неудобные компромиссы.

"Без украинцев не будет решений", - сказал Шольц, отметив, что Путин явно неправильно оценил силу Украины, а также единство всех друзей Украины в противостоянии российскому вторжению.

"Очень трудно судить о том, что будет дальше в Украине, но есть кое-что абсолютно понятное: мы будем продолжать поддерживать Украину финансовой, гуманитарной помощью, а также оружием", - сказал он.

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Шольц также хорошо отозвался о президенте США Джо Байдене и его лидерстве во время текущего международного кризиса.

"Он очень информирован о международных отношениях. Я думаю, что он один из самых квалифицированных президентов, который знает, как обстоят дела в мире, что важно во времена, которые становятся все более опасными", - сказал Шольц.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретились в Вашингтоне 3 марта. Они подтвердили намерение наказывать Россию за войну в Украине столько, сколько потребуется.

США 3 марта также официально объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 400 млн долларов, в который войдут боеприпасы к HIMARS, гаубицам и Bradley и другое оборудование.

Темы: ГерманияШольцРосcиявойна
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