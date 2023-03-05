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Шольц рассказал о перспективе гарантий безопасности для Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 5 марта 2023, 20:12
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад готов рассмотреть гарантии безопасности для Украины, но "в мирные времена".

Об этом он сказал в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье на CNN в программе "Fareed Zakaria GPS", сообщает "Европейская правда".

Канцлер отвечал на вопрос, возможна ли сделка, по которой Киеву предложат смириться с потерей части оккупированных Россией территорий в обмен на определенные гарантии безопасности со стороны НАТО или вступление в ЕС.

"Мы сказали им (украинцам. - Ред.), что они могут ходатайствовать о членстве в Европейском Союзе. И они работают, чтобы достичь прогресса и (выполнения. - Ред.) критериев, которые являются важными для этого", - заявил Шольц.

"Я думаю, что они (украинцы. - Ред.) знают, что мы готовы организовать определенный способ гарантии безопасности для страны в мирные времена, которые придут. Но мы еще не там", - добавил он.

По словам Шольца, президент РФ Владимир Путин должен понять, что он должен вывести войска - и это является основой для переговоров. 

Ранее на этой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что Великобритания, Германия и Франция предложили Украине заключить договор о сближении с Североатлантическим Альянсом, который предоставит ей больший доступ к западной военной технике, но одновременно предусматривает возобновление мирных переговоров с Россией.

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Правительство Германии опровергло сообщение об этом.

Темы: Шольцгарантии безопасностивойна
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