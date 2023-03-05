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Шольц рассказал о перспективе гарантий безопасности для Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 5 марта 2023, 19:12
Шольц рассказал о перспективе гарантий безопасности для Украины
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад готов рассмотреть гарантии безопасности для Украины, но "в мирные времена".

Об этом он сказал в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье на CNN в программе "Fareed Zakaria GPS", сообщает "Европейская правда".

Канцлер отвечал на вопрос, возможна ли сделка, по которой Киеву предложат смириться с потерей части оккупированных Россией территорий в обмен на определенные гарантии безопасности со стороны НАТО или вступление в ЕС.

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"Мы сказали им (украинцам. - Ред.), что они могут ходатайствовать о членстве в Европейском Союзе. И они работают, чтобы достичь прогресса и (выполнения. - Ред.) критериев, которые являются важными для этого", - заявил Шольц.

"Я думаю, что они (украинцы. - Ред.) знают, что мы готовы организовать определенный способ гарантии безопасности для страны в мирные времена, которые придут. Но мы еще не там", - добавил он.

По словам Шольца, президент РФ Владимир Путин должен понять, что он должен вывести войска - и это является основой для переговоров. 

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Ранее на этой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что Великобритания, Германия и Франция предложили Украине заключить договор о сближении с Североатлантическим Альянсом, который предоставит ей больший доступ к западной военной технике, но одновременно предусматривает возобновление мирных переговоров с Россией.

Правительство Германии опровергло сообщение об этом.

Темы: Шольцгарантии безопасностивойна
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