В Подмосковье "хлопок" на подсанкционном коксогазовом заводе, горел цех

В подмосковном городе Видное произошел взрыв в цеху Московского коксогазового завода.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС РФ

Детали: "Городской округ Видное, Белокаменное шоссе, дом 13 (коксогазовый завод), хлопок в цеху. Горит <...> насосная колонна с бензолом. Открытое горение строения 20 на 10 м высотой 20 м", - сказал собеседник агентства.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, огнем охвачено 200 кв. м - все здание.

Позже в компании сообщили, что пожар локализирован, пострадавших нет. Позже его потушили.

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Справка: АО "Московский коксогазовый завод" ("Москокс") производит кокс, бензол и каменноугольную смолу. Предприятие входит в ПАО "Мечел".

28 января 2023 года предприятие было внесено в санкционный список Украины.