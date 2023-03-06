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В Киеве и почти половине регионов объявляли воздушную тревогу

Катерина ТищенкоПонедельник, 6 марта 2023, 02:52
В Киеве и почти половине регионов объявляли воздушную тревогу
карта воздушных тревог по состоянию на 23:40, alerts.in.ua

В воскресенье вечером в почти половине регионов Украины и Киеве объявляли воздушную тревогу.

Источник: alerts.in.ua, Киевская областная военная администрация в Telegram

Детали: Около 23 часов тревогу объявили в ряде северных, центральных и восточных регионов.

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Около 23:30 опасность распространилась на Киевскую, а затем на Черкасскую области.

Дополнено в 00:25. В небе над Киевщиной обнаружили воздушную цель, силы ПВО наготове, сообщила ОВА.

Дополнено в 01:01. В Киеве объявили воздушную тревогу.

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В то же время в ОВА сообщили, что в Киевской области работает ПВО.

Дополнено в 03:05. В Киеве и большинстве областей Украины объявили об отбое воздушной тревоги.

Сейчас тревога продолжается в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Дополнено в 03:52. Во всех областях Украины – отбой воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревога
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