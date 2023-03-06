В Киеве и почти половине регионов объявляли воздушную тревогу
В воскресенье вечером в почти половине регионов Украины и Киеве объявляли воздушную тревогу.
Источник: alerts.in.ua, Киевская областная военная администрация в Telegram
Детали: Около 23 часов тревогу объявили в ряде северных, центральных и восточных регионов.
Около 23:30 опасность распространилась на Киевскую, а затем на Черкасскую области.
Дополнено в 00:25. В небе над Киевщиной обнаружили воздушную цель, силы ПВО наготове, сообщила ОВА.
Дополнено в 01:01. В Киеве объявили воздушную тревогу.
В то же время в ОВА сообщили, что в Киевской области работает ПВО.
Дополнено в 03:05. В Киеве и большинстве областей Украины объявили об отбое воздушной тревоги.
Сейчас тревога продолжается в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Дополнено в 03:52. Во всех областях Украины – отбой воздушной тревоги.