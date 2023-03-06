В Белгородской области работала ПВО, сбито 3 ракеты – российские власти
Понедельник, 6 марта 2023, 06:34
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в городе Новый Оскол противовоздушная оборона сбила 3 ракеты.
Источник: Гладков в Telegram
Прямая речь: "В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито 3 ракеты. Последствия уточняются".
Детали: По словам Гладкова, пока известно об одном пострадавшем мужчине, который получил осколочные ранения руки.
Также российский губернатор сообщил, что есть повреждения от осколков фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа.
ВИДЕО ДНЯ