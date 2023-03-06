Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Белгородской области работала ПВО, сбито 3 ракеты – российские власти

"Украинская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 05:34
В Белгородской области работала ПВО, сбито 3 ракеты – российские власти
ПВО. Иллюстративное фото из открытых источников

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в городе Новый Оскол противовоздушная оборона сбила 3 ракеты.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь: "В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито 3 ракеты. Последствия уточняются".

Реклама:

Детали: По словам Гладкова, пока известно об одном пострадавшем мужчине, который получил осколочные ранения руки.

Также российский губернатор сообщил, что есть повреждения от осколков фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа.

Темы: РосcияПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
Все новости...
Реклама: