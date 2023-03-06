В Белгородской области работала ПВО, сбито 3 ракеты – российские власти

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в городе Новый Оскол противовоздушная оборона сбила 3 ракеты.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь: "В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито 3 ракеты. Последствия уточняются".

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Детали: По словам Гладкова, пока известно об одном пострадавшем мужчине, который получил осколочные ранения руки.

Также российский губернатор сообщил, что есть повреждения от осколков фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа.