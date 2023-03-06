Ночью над Днепропетровской областью сбили 4 беспилотника – ОВА

Этой ночью россияне атаковали Днепропетровскую область 4 беспилотниками, все они были сбиты украинскими силами.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Ночью враг атаковал Днепропетровскую область четырьмя беспилотниками. Однако наши героические военные из Южного командования "Восток" их уничтожили. Вероятно, это были Shahed".

Детали: Глава ОВА также сообщил, что после 6 часов утра враг ударил по Никопольщине, направив тяжелую артиллерию по Червоногригорьевской общине и Никополю.

По словам Лысака, последствия вражеских атак выясняются, предварительно обошлось без жертв.