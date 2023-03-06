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В Курской области ночью часовой-срочник расстрелял сослуживцев по службе

Станислав ПогориловПонедельник, 6 марта 2023, 09:23
Фото: Getty Images

Ночью в Курской области России военный срочной службы открыл огонь по своим сослуживцам, один из них погиб.

Источник: "ASTRA"

Детали: Сообщается, что в 37-й мотострелковой бригаде в/ч 69647, временно дислоцирующейся на территории Суджанского района Курской области, военный-срочник открыл стрельбу.

По предварительным данным, часовой 22-летний Магомед М. услышал посторонних в зоне караульного поста. Он крикнул: "Стой, кто идет", однако ответа не последовало, и срочник открыл огонь на поражение.

В результате стрельбы погиб 19-летний срочник из Татарстана Тамир Г., еще один 22-летний солдат срочной службы из Новосибирска Владислав К. попал в больницу.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Темы: Росcиявойна
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