Оккупанты сознательно бьют по жилым домам Херсонщины, ударили по церкви с верующими - ОВА

За минувшие сутки захватчики наносили удары по Херсону и населенным пунктам области, в поселке Киндейка в пригороде Херсона, во время воскресной службы враг обстрелял церковь.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и город Херсон.

Террористы РФ из минометов ударили по селу Понятовка Дарьевской общины. Враг целенаправленно атаковал жилой дом, в котором находились мирные люди. Из-за этой вражеской атаки погибла женщина и двое ее сыновей - 2016 и 2008 года рождения.

В поселке Киндейка, что в пригороде Херсона, во время воскресной службы враг обстрелял церковь. В храме в то время находилось немало верующих. К счастью, из людей никто не пострадал. Церковь тоже уцелела, повылетали окна. Наибольшие разрушения претерпел дом священника, именно туда прилетел снаряд.

За сутки противник совершил - 74 обстрела (354 снарядов), в т.ч. 4 (23 снарядов) по г. Херсон: минометных - 24, РСЗО - 2, артиллерийских - 29, танковых - 3, БПЛА - 15, АГС - 1.

С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 74 человека, из них 4 - дети.

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Черниговщина: за минувшие сутки - один обстрел, из АГС, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Сумщина: сегодня утром - обстрелы из миномета по Белопольской общине.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Вчера в течение дня россияне осуществили обстрелы Белопольской общины из минометов и сброс с БПЛА взрывного устройства ВОГ. По предварительной информации - без потерь и разрушений.

Ночью враг совершил обстрелы по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области.

Вечером был артиллерийский приход по территории Новослободской ТГ. Также вечером - приход, предварительно ствольная артирерия, тоже по территории Новослободской ТГ. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Плавни, Высокогорное, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Новоданиловка, Белогорье, Новоандреевка, Ольговское, Малая Токмачка, Чаривне, Каменское, Степное.

Поступило 16 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Детали уточняются.

Днепропетровщина: ночью враг атаковал область четырьмя беспилотниками. Они уничтожены.

После шести утра агрессор ударил по Никопольщине. Направил тяжелую артиллерию по Червоногригорьевской громаде и Никополю. Последствия атак выясняются. Предварительно - без жертв.

В течение суток враг бил из артиллерии по Никополю. За вчерашний день по городу агрессор выпустил более десяти артиллерийских снарядов. Повредил 6 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Разрушениям подверглось одно частное предприятие и магазин, задело линии электропередач.

Без жертв.

Харьковщина: на Слобожанском направлении в течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелечья, Красное, Терновая и Огирцево.

На Купянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное.

Вчера утром в г. Купянск враг обстрелял здание станции Купянск-Южный, произошел пожар. Без пострадавших.

Также в течение дня враг из танков и САУ обстреливал пгт Двуречная Купянского района. Без пострадавших.

В с. Бударки Чугуевского района вчера днем российский боеприпас попал в гражданский автомобиль. Погибли супруги - 48-летний мужчина и 45-летняя женщина.

Луганщина: за прошедшие сутки наши воины отбили атаки противника в районах Белогоровки и Невского.

На Луганском участке фронта в течение дня произошло 14 боестолкновений, в результате которых россияне понесли потери живой силы, также уничтожено два танка Т-72, БМП и самоходный миномет "Тюльпан" россиян.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы Куземовки, Белогоровки, Невского, Червонопоповки и Серебрянского лесничества.

Лисичанск вновь закрыли на въезд. Попасть в город можно только при наличии регистрации и, соответственно, документов российского образца.

Ситуация в области остается сложной.

Донетчина: сегодня утром - обстрел г.Часов Яр. Повреждены жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.

Ночью - ракетный удар по Краматорску. Разрушена школа. Пострадавших нет.

За сутки - обстрелы населенных пунктов с применением ЗРК "С-300", артиллерии, РСЗО "Град", "Смерч", танков, минометов.

Обстреляны: с.Гришино, Авдеевка (ЧАО "АКХЗ", жилой сектор, промышленная зона), с.Красногоровка, с.Дачное, Бахмут, с.Времовка, с.Ласточкино, с.Карловка, Курахово.

За сутки в Донецкой области: один погибший, 5 раненых.

Николаевщина: вчера днем и сегодня утром враг наносил артиллерийские и минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.