Россияне расстреляли украинского военного после слов "Слава Украине"

Российские захватчики расстреляли безоружного украинского военнопленного после слов "Слава Украине".

Источник: видео расстрела, которое распространяют в сети, Telegram-канал главы ОП Андрея Ермака

Детали: Сразу несколько блогеров и каналов опубликовали видео расстрела.

На нем украинский военный, который попал в плен оккупантов, говорит: "Слава Украине". После этого российские захватчики расстреливают пленного со словами: "Да ты ж су*а. Сдохни, су*а".

Отметим, что пока неизвестно, где и когда именно была сделана видеозапись.

На убийство украинского защитника отреагировали в ОП.

Російські загарбники розстріляли безбройного українського військовополоненого за слова "Слава Україні". pic.twitter.com/73Vzqsjcdn ВИДЕО ДНЯ March 6, 2023

Глава офиса президента написал, что военные преступления культивируются в России и отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах".

Прямая речь: "Убийство человека, попавшего в плен - еще один пример этого. А еще - это пример их национальной ничтожности и слабости.

За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее".