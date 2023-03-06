Россияне расстреляли украинского военного после слов "Слава Украине"
Российские захватчики расстреляли безоружного украинского военнопленного после слов "Слава Украине".
Источник: видео расстрела, которое распространяют в сети, Telegram-канал главы ОП Андрея Ермака
Детали: Сразу несколько блогеров и каналов опубликовали видео расстрела.
На нем украинский военный, который попал в плен оккупантов, говорит: "Слава Украине". После этого российские захватчики расстреливают пленного со словами: "Да ты ж су*а. Сдохни, су*а".
Отметим, что пока неизвестно, где и когда именно была сделана видеозапись.
На убийство украинского защитника отреагировали в ОП.
Російські загарбники розстріляли безбройного українського військовополоненого за слова "Слава Україні". pic.twitter.com/73Vzqsjcdn— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2023ВИДЕО ДНЯ
Глава офиса президента написал, что военные преступления культивируются в России и отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах".
Прямая речь: "Убийство человека, попавшего в плен - еще один пример этого. А еще - это пример их национальной ничтожности и слабости.
За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее".
Вбивство полоненого – це черговий воєнний злочин росіян. Це елемент цілеспрямованої політики терору, яку відбілює кремлівська пропаганда міфами про «нацистів».— Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 6, 2023
За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї. Знайдемо всіх.