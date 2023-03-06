Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне расстреляли украинского военного после слов "Слава Украине"

Алена МазуренкоПонедельник, 6 марта 2023, 14:50
Россияне расстреляли украинского военного после слов Слава Украине
иллюстративное фото: ФБ Генштаб

Российские захватчики расстреляли безоружного украинского военнопленного после слов "Слава Украине".

Источник: видео расстрела, которое распространяют в сети, Telegram-канал главы ОП Андрея Ермака

Детали: Сразу несколько блогеров и каналов опубликовали видео расстрела.

Реклама:

На нем украинский военный, который попал в плен оккупантов, говорит: "Слава Украине". После этого российские захватчики расстреливают пленного со словами: "Да ты ж су*а. Сдохни, су*а".

Отметим, что пока неизвестно, где и когда именно была сделана видеозапись.

На убийство украинского защитника отреагировали в ОП.

ВИДЕО ДНЯ

Глава офиса президента написал, что военные преступления культивируются в России и отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах".

Прямая речь: "Убийство человека, попавшего в плен - еще один пример этого. А еще - это пример их национальной ничтожности и слабости.

За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее".

Темы: Росcияпленныеубийствовойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
Россияне заявили о сбитии беспилотников над двумя областями
В московских аэропортах задерживались десятки рейсов
Беспилотники разрушили четыре российских Ил-76 в Пскове
Последние новости
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
Все новости...
Реклама: