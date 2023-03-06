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В Крыму будут бороться с вывесками на латинице, потому что это "результат западничества"

Роман ПетренкоПонедельник, 6 марта 2023, 16:05
В Крыму будут бороться с вывесками на латинице, потому что это результат западничества
одна из вывесок в оккупированном Крыму, фото rushen

В оккупированном Крыму Россия собралась "заняться проблемой вывесок" на латинице.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Пропагандисты со ссылкой на так называемого "главу парламента" полуострова пишет, что от таких вывесок надо избавляться.

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Дословно: любом городе десятки, если не сотни вывесок на латинице, "все это - результат нашего западничества".

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Темы: КрымоккупацияпропагандаРосcия
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