одна из вывесок в оккупированном Крыму, фото rushen

В оккупированном Крыму Россия собралась "заняться проблемой вывесок" на латинице.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Пропагандисты со ссылкой на так называемого "главу парламента" полуострова пишет, что от таких вывесок надо избавляться.

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Дословно: "В любом городе десятки, если не сотни вывесок на латинице, "все это - результат нашего западничества".