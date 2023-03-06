В Крыму будут бороться с вывесками на латинице, потому что это "результат западничества"
Понедельник, 6 марта 2023, 16:05
В оккупированном Крыму Россия собралась "заняться проблемой вывесок" на латинице.
Источник: кремлевское издание "РИА Новости"
Детали: Пропагандисты со ссылкой на так называемого "главу парламента" полуострова пишет, что от таких вывесок надо избавляться.
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Дословно: "В любом городе десятки, если не сотни вывесок на латинице, "все это - результат нашего западничества".
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