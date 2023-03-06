Россия заключила с Ираном тайное соглашение о возвращении обогащенного урана - СМИ

Во время визита президента России Владимира Путина в Иран в июле 2022 года между обеими странами было якобы заключено соглашение о возвращении Тегерану вывезенного в рамках "ядерной сделки" 2015-го обогащенного урана.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на разведывательные источники сообщил телеканал Fox News.

"Путин, который совершил специальную поездку в Иран для заключения соглашений о поставках оружия между двумя странами, согласился одобрить просьбу иранцев, очевидно, из-за своей заинтересованности в компенсации иранцам за их помощь (в войне в Украине)", - цитирует Fox News свои источники.

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По их данным, Тегеран воспользовался случаем, когда Москве нужны были беспилотники для войны в Украине, и потребовали "ядерной гарантии", которая позволила бы "быстро восстановить свои запасы урана до того количества и уровня обогащения, которые поддерживались до восстановления "иранской ядерной сделки".

Условия договоренности якобы предусматривают, что в случае официального отказа США от "ядерной сделки" Россия "как можно скорее" вернет Ирану обогащенный уран, который был вывезен после заключения договоренности 2015 года.

Представитель представительства Ирана при ООН Моджтаба Бабаей прямо не прокомментировал информацию Fox News, зато отметил, что Тегеран "не планирует создавать ядерное оружие, поскольку его военная доктрина запрещает использование оружия массового уничтожения в любой форме".

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В Государственном департаменте США отказались от комментариев, но отметили, что "в любом случае "иранская ядерная сделка" не стоит на повестке дня уже несколько месяцев".

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, заявив о ее неэффективности, и возобновил иранские санкции. Это привело к возобновлению Тегераном ранее запрещенных ядерных работ и возродило опасения США, Европы и Израиля, что Иран может стремиться к созданию ядерной бомбы. Иран отрицает наличие таких амбиций.

Администрация Джо Байдена возобновила участие в соглашении и в течение последних двух лет пыталась возродить его, но безуспешно.